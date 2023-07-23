На греческом острове Родос в связи с сильными лесными пожарами эвакуируют 30 тыс. человек из районов, которым угрожает огонь. Об этом местному новостному порталу rodiaki.gr. сообщил глава муниципальной организации культуры и спорта Терис Хаджииоанну.

«Проходит крупная операция по спасению людей из районов Киотари и Лардос на Родосе. По словам Хаджииоанну, при содействии береговой охраны, вооруженных сил и местных властей, мобилизовавших десятки автобусов, эвакуируют более 30 тыс. человек», — говорится в публикации.

Уточняется, что в Линдос уже приехали первые автобусы с сотнями туристов. Они остановились в гостиничных номерах в этом районе. По информация портала, около 15 тыс. человек получили от полицейских указание эвакуироваться. (газета.ru)