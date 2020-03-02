Леонид Агутин: «Хватит вам сидеть, танцуйте!»

В Бакинском конгресс центре состоялся концерт звезд российской эстрады Леонида Агутина и Анжелики Варум, организованный компанией 33 EVENT.

Дуэт Варум и Агутина давно стал символом настоящей любви – не случайно звездную пару считают одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Артисты впервые выступали в Баку вместе, хотя их отдельные концерты не раз проходили в нашем городе ранее, и, нужно сказать, всегда с большим успехом.

Как сообщает #, несмотря на сильный ветер, зал был заполнен до отказа. Внимание и любовь поклонников Леонид Агутин оценил сразу:

«Давно я не видел такого страшного ветра! Но погода не портит впечатление, потому что встречи с бакинцами всегда такие теплые, что ничего не сможет испортить наши впечатления», — сказал певец.

По традиции, вторым треком на каждом концерте Агутина звучит хит «Половина сердца». Следом он порадовал публику и другими хитами, а публика подпевала в унисон практически каждой композиции.

Появление на сцене Анжелики Варум сорвало бурные овации. Певица выглядела великолепно! Поприветствовав публику, она пригласила всех окунуться в ностальгическое прошлое, во времена, когда «Зимняя вишня» и «Осенний джаз» занимали лидирующие позиции в хит-парадах и били всевозможные рекорды в эфире.

Артисты выступали на сцене в сопровождении группы «Эсперанто», одного из лучших российских музыкальных коллективов, а так же шоу-балета «Лебеди Фанк».

Ближе к середине концерта Агутин скомандовал: «Хватит вам сидеть, танцуйте!». Самые ярые фанаты артистов, на вид которым было за 40, дружно направились к сцене, где и провели остаток вечера.

Каждую песню зал принимал на «ура», пел вместе с артистами, и растроганная Варум произнесла: «Надеюсь, мой папа видит сейчас все, что здесь происходит». Отец звезды, известный российский композитор скончался в 2014 году, после чего, певица на некоторое время приостановила свою концертную деятельность.

Не обошлось на концерте и без романтики: некий зритель по имени Кямран передал Агутину конверт с письмом. Суть обращения фаната к звезде была в следующем: обратиться со сцены к его даме сердца по имени Ясмин и попросить ее о заветном «да» на предложение стать его женой.

Агутин просьбу передал, после чего добавил: «Ребята, желаю вам счастья, я сделал все что мог — теперь дело за вами. А ты, Кямран, надеюсь, в будущем сможешь обходиться без меня в решении остальных вопросов…»

Зал поддержал влюбленных и импровизированного «свата» громкими аплодисментами.

В финале вечера Варум пригласила всех вернуться в «Городок», а Агутин поставил точку «На сиреневой луне».

Обнявшись, артисты покинули сцену, пожелав бакинцам любви, мира и вдохновения.