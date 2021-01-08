Лейла Абдуллаева: «На данном этапе говорить о безвизовом режиме между Азербайджаном и Арменией неразумно»

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева внесла ясность в вопрос о визах между Азербайджаном и Арменией, сообщает в пятницу Trend.

По словам главы пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана, для того, чтобы говорить о визитах граждан и безвизовом режиме между Азербайджаном и Арменией, прежде всего, важно установить дипломатические отношения между странами.

«Отметим, что между двумя странами не подписано какого-либо международного соглашения о регулировании поездок. Так что, на данном этапе говорить об обоюдном безвизовом режиме неразумно», — добавила Лейла Абдуллаева.

Напомним, что сегодня появилась информация об изменениях, внесенных на официальном сайте МИД Армении, которые стали предметом бурного обсуждения.

Так, на ресурсе внешнеполитического ведомства РА в списке стран, граждане которых освобождаются от необходимости получения визы при въезде в Армению, теперь значится и Азербайджан.

При попытке подать заявку на получение визы для граждан Азербайджана на сайте открывается окно с пометкой о том, что в отношении их «при посещении Республики Армения действует безвизовый режим по всем видам паспортов».

Также отмечается, что «граждане выбранной страны (то есть Азербайджана) могут находиться на территории Республики Армения не более 180 дней в течение одного года».

При этом паспорт должен быть действительным на протяжении данного периода.