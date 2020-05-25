Легкая добыча: рост безработицы может привести к увеличению числа жертв траффикинга

Торговля людьми является тяжким преступлением, и правительства большинства стран по мере возможностей борются с траффикингом. Но этот бизнес приносит большие деньги, а потому желающие на нем заработать, не переведутся никогда, несмотря на риски.

На днях был опубликован годовой отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми. Согласно отчету в 2019 году в Азербайджане было зафиксировано 186 преступлений, связанных с торговлей людьми, в том числе, 4 преступления по принуждению к труду, а также 36 преступлений, связанных с фальсификацией документов с целью торговли людьми, обезврежены 4 преступные группы из 10 человек, арестованы 19 человек, находящихся в розыске. Следствие по 27 уголовным делам, возбужденным по преступлениям, связанным с торговлей людьми и принудительным трудом, было завершено, и 27 виновных лиц (5 мужчин, 22 женщины) были привлечены к уголовной ответственности. Из 91 установленной жертвы торговли людьми 89 — граждане Азербайджана, 2- иностранцы, сообщает Trend.

Глава общественного объединения помощи женщинам «Чистый мир» Мехрибан Зейналова, комментируя то, что среди виновных оказалось больше женщин, отметила, что их на такие преступления часто толкает соблазн быстро решить свои проблемы.

«Такой «бизнес» не требует капитала, взносов, а доход приносит хороший, вот некоторые на это и идут. Жертв обычно ищут среди тех, кого хорошо знают, и понимают, чем они их могут заинтересовать. Обычно жертвы — женщины, которых заманивают предложениями о хорошей работе, а потом используют в секс-индустрии. Но есть и факты трудовой эксплуатации как женщин, так и мужчин»,– сказала она #.

По словам М.Зейналовой, подобных преступлений в последние годы стало меньше. Но сейчас много людей остались без работы из-за пандемии, и они могут стать легкой добычей тех, кто промышляет торговлей людьми. А так как границы пока закрыты, возможно, что увеличится число случаев торговли людьми внутри страны.

Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Геда Фатхи Вали заявила на одном из брифингов о том, что пандемия привела к ограничению передвижения людей, сокращению социальных и других общественных услуг.

«Правоохранительным органам приходится переключаться на решение дополнительных задач. В этих условиях жертвы торговли людьми имеют еще меньше шансов сбежать и получить помощь»,– приводит ее слова zavtra.ru.

Глава правозащитного центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов отмечает, что статистика дает только приблизительные данные о направлениях, но не о масштабе траффикинга.

Дело в том, что в общественном сознании со времен африканской работорговли закрепился стереотип, что жертвы такой торговли — люди, где-то кем-то внезапно насильственно отловленные и вывезенные тайными тропами на плантации, чуть ли не в оковах.

«Современная торговля людьми,– говорит он,– далеко ушла от этих представлений. Например, для защитников прав жертв траффикинга бывает шоком обнаружить их добровольное сотрудничество с преступниками, когда человек, например, сам платит деньги за то, чтобы его контрабандой перевезли в какую-нибудь зажиточную часть света либо, при легальном въезде в эту страну, сфабриковали документы для миграционных служб. Или выяснить, что секс-рабыня, содержавшаяся в зарубежном борделе, регулярно ездила на побывку домой. Что рабский труд иностранцев на какой-нибудь стройке у них на родине, был предметом жесткой конкуренции среди желающих так трудиться».

По его словам, сложился целый международный бизнес по доставке в Европу и США реальных и фиктивных беженцев. В прошлом году была арестована небольшая часть этих дельцов, которые занимались доставками мигрантов в Германию, где только в одном лишь IV квартале 2019 г. попросили убежище по политическим основаниям примерно 240 граждан нашей страны. Это только за 3 месяца и только по одному направлению (нелегальные мигранты) — уже больше, чем жертв, которые наша официальная статистика насчитала за год по всему миру и всем направлениям траффикинга.

«Кто-то может сказать, что в Азербайджане не очень уютно быть оппозиционером или критически настроенным к властям журналистом. Но возьмем для сравнения Грузию. Фаворит Евросоюза, кандидат в НАТО, безвизовая страна с Шенгеном, пример для подражания в части демократических реформ для соседей и прочее, и прочее. Вроде бы на границах Грузии должны отбиваться от полчищ желающих получить там убежище? Наоборот, в том же IV квартале 2019 года из Грузии попросили убежища в ЕС больше 3,9 тыс. человек, из них во Франции — 1260, в Германии — 795, Греции — 385. Больше 40 человек в день… Эти цифры не стыкуются с имиджем наших стран, но жестко скоррелированы с их экономическим положением»,– поделился правозащитник.

Преступники, берущиеся за нелегальную перевозку людей, преследуют следующие цели: доставляют фиктивных мигрантов, пополняют проститутками бордели, доставляют рабочих в теневой сектор экономики или наемников в армии террористов. Эти цели достигаются незаконными методами: злоупотребление властью, мошенничество, подделка документов, незаконный переход границы, вербовка военных наемников или секс-работниц, эксплуатация работников без трудовых контрактов.

И что, как говорит Э.Зейналов, очень важно, жертвы ставятся в уязвимое положение подельников уголовно наказуемой деятельностью, когда они уже не могут выйти из дела по собственному желанию без тяжелых для себя последствий. По этой причине, кстати, они неохотно сотрудничают с правоохранительными органами и редко когда бывают инициаторами разоблачения траффикинга.

По словам правозащитника, вне зависимости от того, как власти страны относятся к жертвам траффикинга, это явление в целом подрывает устои государства и должно искореняться. Другое дело, что необходим комплексный подход, и при проведении реформ в стране нужно учитывать и запросы тех граждан, кому не находится места на рынке труда…

Отвечая на вопрос, что произойдет с этим «бизнесом» в связи со сложившейся в мире ситуацией и ограничением свободы передвижения между государствами, он отметил, что классический траффикинг теряет доход на каждом дне карантина. И после того, как мир вернется к привычной жизни, он постарается наверстать свое.