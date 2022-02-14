Ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности не может удовлетворить Россию.

Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, ответы на предложения США и НАТО о гарантиях безопасности России готовы, и эти ответы составляют 10 страниц.

Глава МИД России также оценил шансы России договориться с Западом о гарантиях безопасности.

«Шансы всегда есть», — подчеркнул он.

Отметим, что Владимир Путин сегодня принял в Кремле министра иностранных дел Сергея Лаврова. Лавров рассказал главе Российского государства о ситуации вокруг предложений России Западу о гарантиях безопасности.