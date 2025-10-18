Будапешт стал местом будущей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, поскольку Венгрия одна в Европе, которая следует пути мира. Об этом 18 октября сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Почему Будапешт? Со вчерашнего дня многие в мире спрашивают и догадываются, почему Венгрия стала местом встречи американского и российского президентов. Ответ прост: мы одни в Европе на пути к миру», — написал он в соцсети в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ).

Он отметил, что Венгрия никогда не прекращала каналов для переговоров, независимо от политической ситуации, а также подчеркнул важность сотрудничества вместо конфронтации.

По его словам, Венгрия является страной, где есть реальная вероятность того, что американо-российские переговоры смогут привести к миру.

«Венгрия сегодня является страной Европы, где есть большая вероятность, что американо-российские переговоры приведут к миру. И где могут применяться даже европейские аспекты. Брюссель изолировался, но мы продолжим переговоры», — добавил Орбан.