Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО продолжает называть себя «оборонительным альянсом» и втягивать в организацию новые страны, что подрывает отношения с Россией, передает РИА «Новости».

Он отметил, что каждый раз линия, которую альянс собирается «оборонять», сдвигается все восточнее и в последнее время вплотную подошла к Украине — ее также хотят затянуть в альянс. При этом «всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО» не внесет, однако подорвет отношения Запада с Россией.

Лавров подчеркнул, что не может назвать НАТО оборонительной организацией.

«Не стоит забывать, что они почти три месяца бомбили Югославию, вторглись в Ливию, нарушив резолюцию СБ ООН, и как вели себя в Афганистане», — заявил министр.