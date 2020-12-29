Лавров рассказал о создании совместного российско-турецкого Центра в Карабахе

«Из международных тем мы приоритетное внимание уделили ситуации в Нагорном Карабахе».

Как сообщает российское бюро АПА, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам VIII заседания российско-турецкой Совместной группы стратегического планирования в Сочи.

«Приветствуем стремление Анкары содействовать выполнению сторонами конфликта своих обязательств», — подчеркнул С.Лавров.

Глава МИД РФ также рассказал о создании совместного российско-турецкого Центра по контролю за выполнением обязательств по прекращению огня в Нагорном Карабахе. Он отметил, что этот совместный центр создается в результате договоренности президентов России и Турции: «Сейчас происходит процесс активного развертывания этого центра».