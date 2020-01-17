Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности МИД в 2019 году.

Он заявил, что выполняет свои обязанности согласно поручению.

«Мне поручили исполнять обязанности три дня назад — я исполняю», — произнес Лавров.

Он также заявил, что 19 января планирует принять участие в берлинской конференции по Ливии. По его словам, до начала мероприятия он также переговорит с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. (gazeta.az)

| 2020-01-17T14:33:43+00:00 17 января 2020, 16:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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