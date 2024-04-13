Экс-министр обороны Украины Алексей Резников получил новое назначение. Он занял должность директора программ безопасности и обороны в Институте будущего, сообщил в своем Facebook соучредитель организации Игорь Лиски.

Он опубликовал фотографию с Резниковым и директором экономических программ института Анатолием Амелиным.

По словам Лиски, программа безопасности и обороны наиболее актуальное направление. Он выразил уверенность, что именно Резников сможет придать ей «новый импульс».

«Мы ждем ваших идей и сотрудничества. Мы обещаем новый уровень аналитики, контента и дискурса», — отметил Лиски.

В январе стало известно, что экс-министр обороны Украины вернулся к работе адвокатом.

Осенью 2024 года Алексей Резников подал в Верховную раду заявление о своей отставке. В Херсонской области его увольнение связали с провалом контрнаступления ВСУ.