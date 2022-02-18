Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США и НАТО выполнить принятые на себя обязательства по безопасности по принципу «пацан сказал — пацан сделал». Об этом дипломат сказал в интервью телеканалу RT.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва не может удовлетворяться обещаниями.

«Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере, не говоря про устные гарантии, о которых президент России Владимир Путин не раз упоминал, оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет», — сказал Лавров.

Он заявил, что Москва будет добиваться честности от Запада.

«Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие — «пацан сказал — пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», — сказал Лавров.

Накануне МИД РФ опубликовал текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности. Документ был передан послу США в России Джону Салливан. Американские власти подтвердили, что получили ответ.