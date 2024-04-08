Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай с официальным визитом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что в Пекине Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.

По ее словам, министры обсудят среди прочего ситуацию в Украине и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие на международной арене.

Визит министра продлится с 8 по 9 апреля. Последний раз Лавров посещал Пекин в октябре 2023 года, когда там проходил третий международный форум «Один пояс — один путь».