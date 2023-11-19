Президент Иракской Республики Абдуллатиф Джамаль Рашид 19 ноября прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Иракской Республики Абдуллатифа Джамаля Рашида в аэропорту встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.