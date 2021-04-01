Лавров обсудил с Айвазяном Карабах и двусторонние отношения

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил на встрече в четверг в Москве с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном гуманитарные и экономические вопросы, связанные с Нагорным Карабахом, сообщает ТАСС.

«Стороны обсудили ход реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание уделено актуальным вопросам гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе, разблокированию экономических и транспортных связей в регионе», — говорится в сообщении МИД РФ.

Министры также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, включая контакты на высшем и высоком уровнях, подготовку к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами. «Рассмотрены отдельные темы международной повестки дня, представляющие взаимный интерес», — указали в МИД РФ.

Ранее в четверг Лавров также на полях Совета министров иностранных дел СНГ в Москве провел встречу с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.