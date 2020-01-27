Лавров и Чавушоглу обсудили процесс мирного урегулирования в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу процесс мирного урегулирования в Сирии, говорится в сообщении российского дипведомства.

Отмечается, что разговор состоялся в понедельник по инициативе турецкой стороны.

«В развитие договоренностей, достигнутых в ходе встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турецкой Республики Тайипа Эрдогана, министры обсудили процесс мирного урегулирования в Сирии. Рассмотрены практические аспекты совместных усилий по эффективному противодействию террористической угрозе и обеспечению режима деэскалации в Идлибской зоне в соответствии с российско-турецким меморандумом от 17 сентября 2018 года», — отметили в МИД РФ.

«С российской стороны приведены факты нарушений засевшими в Идлибской зоне радикалами решений о прекращении огня, подчеркнута необходимость размежевания оппозиционных сил от террористов. Условлено продолжать тесные контакты по военной линии», — добавили в дипведомстве. (РИА Новости)

| 2020-01-27T21:39:59+00:00 28 января 2020, 02:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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