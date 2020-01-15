Лавров: G7 больше не может принимать решения по значимым проблемам

Появление «Большой двадцатки» стало следствием признания того, что «Большая семерка» больше не в состоянии решать важные вопросы. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на международной конференции «Диалог Райсина», сообщает ТАСС.

«Создание G20 явилось признанием того, что G7 больше не может принимать решения по значимым проблемам, — отметил он. — «Большая двадцатка» включает в себя и «Большую семерку», и страны БРИКС, и другие государства, поддерживающие БРИКС по многим вопросам. Это работоспособная организация, особенно в ситуации, когда развивающиеся страны недовольны отсутствием прогресса в реформировании Совета Безопасности ООН».