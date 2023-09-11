В Германии, в городе Реттенбах министр обороны Латвии Инара Мурниеце вместе с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром подписали базовый договор о покупке произведенной германским предприятием «Diehl Defence» системы ПВО среднего действия Iris-T, сообщили в латвийском Минобороны.

«Опыт Украины показывает важность современной системы противовоздушной обороны, которая до сих пор была у Национальных вооруженных сил только ближнего радиуса действия. В свою очередь система Iris-T позволит осуществлять эффективную и всеобъемлющую оборону в среднем радиусе действия, она также совместима с системами НАТО, таким образом, выгода будет не только для Латвии, но и для всего региона», — подчеркнула Инара Мурниеце.

Эта инвестиция в противовоздушную оборону станет крупнейшей в истории Латвии и Эстонии.