Министерство обороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на сумму $192 млн на закупку противовоздушных ракет среднего радиуса AMRAAM класса «воздух — воздух» в рамках бюджета на помощь Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В Пентагоне подчеркнули, что выполнение контракта ожидается к 29 ноября 2024 года. Оплачивать его планируется из средств на военную помощь Украине в рамках 2023 финансового года.

До этого стало известно, что пятая по счету встреча контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате Рамштайн состоится 19 сентября на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Отмечается, что глава Пентагона Ллойд Остин пригласил союзников на встречу.