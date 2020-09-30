Ларчик открывается просто

Война на территории Азербайджана набирает обороты, растет число жертв, гибнет мирное население, дети. И естественно всеобщее желание как можно скорее остановить военные действия. Осуществимо ли это после почти тридцатилетних безуспешных переговоров? Осуществимо, если мировое сообщество откажется от формальной миротворческой риторики и увидит наконец очевидное: семь районов вокруг Нагорного Карабаха, захваченные Арменией «на всякий случай», должны быть немедленно освобождены. Убеждён, что как только это произойдёт военные действия со стороны Азербайджана будут остановлены и появится возможность сесть за стол переговоров для определения будущего статуса Нагорного Карабаха. Опыт прошлого показывает, что на обсуждение этой проблемы потребуется значительное время и условия гарантированного мира в этом регионе.

Уже много лет поэтапный выход из конфликта, парализующего жизнь всего Южного Кавказа, упорно отвергается Арменией, что и привело к сегодняшней ситуации.

Я был уверен, что в России об этом известно каждому, кто хоть немного интересуется сложнейшим положением, в котором оказался дружественный Азербайджан. Но случайно прочитав в фейсбуке огорчительно — тенденциозные соображения Виктора Шендеровича о том, что «Азербайджан при поддержке Турции напал на Армению», впервые остро ощутил как пренебрежительно, поверхностно относится московская интеллигенция к тому, что не касается ее впрямую. А жаль! В Азербайджане общественно-политические события, происходящие в России, воспринимаются близко к сердцу…

Азербайджанский писатель, кинодраматург и кинорежиссёр Рустам Ибрагимбеков