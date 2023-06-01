В понедельник у «Барселоны» может появиться возможность подписать Лионеля Месси.

Как сообщает инсайдер Жерар Ромеро, руководство Ла Лиги изучило экономический план «Барселоны» и планирует одобрить его на очередной встрече в понедельник.

Представители турнира связались с Хорхе Месси, отцом и агентом Лионеля Месси, и попросили время до 5 июня. Он ответил, что форвард «ПСЖ» хочет заключить с «Барселоной» сделку как можно скорее, но все должно быть сделано на сто процентов юридически верно.

Футболист собирался определиться с новым клубом в ближайшее время. У него есть предложение, срок действия которого истекает через 15 дней. (sports.ru)