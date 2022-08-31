В Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось совещание под руководством министра генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова. Об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

Совещание с участием первого заместителя министра генерал-лейтенанта Рафаила Мирзоева и руководящего состава соответствующих структурных подразделений и структур министерства было посвящено обсуждению вопросов, связанных с материально-техническим обеспечением МЧС и внедрением системы интеллектуального управления чрезвычайными ситуациями, разработанной в качестве пилотного проекта.

Выступивший на совещании министр Кямаледдин Гейдаров отметил, что благодаря особому вниманию и заботе президента Ильхама Алиева материально-техническая база Министерства по чрезвычайным ситуациям, оснащенная самой современной техникой и передовыми технологиями, постоянно обновляется в соответствии с требованиями дня и динамикой развития технологий. Именно благодаря этому МЧС успешно справляется с любым возникающим чрезвычайным происшествием.