Кяльбаджарский район Азербайджана освобождён от армянской оккупации

Согласно заявлению, подписанному 10 ноября Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении, 25 ноября Кяльбаджарский район Азербайджана был после более чем 27-летней армянской оккупации полностью освобожден от армянской армии — на территорию вошли части азербайджанской армии.

Процесс вывода оккупационных войск Армении из Кяльбаджарского района начался 10 ноября, в день вступления в силу вышеуказанного соглашения, ставшего крупной военно-политической победой Азербайджана и положившего конец многолетней оккупации Арменией Нагорного Карабаха и прилегающих к нему семи азербайджанских районов.

| 2020-11-25T00:21:09+04:00 25 ноября 2020, 00:30|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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