Кяльбаджарский район Азербайджана освобождён от армянской оккупации

Согласно заявлению, подписанному 10 ноября Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении, 25 ноября Кяльбаджарский район Азербайджана был после более чем 27-летней армянской оккупации полностью освобожден от армянской армии — на территорию вошли части азербайджанской армии.

Процесс вывода оккупационных войск Армении из Кяльбаджарского района начался 10 ноября, в день вступления в силу вышеуказанного соглашения, ставшего крупной военно-политической победой Азербайджана и положившего конец многолетней оккупации Арменией Нагорного Карабаха и прилегающих к нему семи азербайджанских районов.