Купить квартиру за три часа – абсурд от Кабмина и ИВ Баку продолжается

Смягчение карантинного режима обрадовало почти все население Азербайджана, за исключением нескольких семей. Да, уважаемый читатель! Мы не ошиблись. Несколько семей со страхом ждали этого. И этот день наступил.

Постоянные читатели #, вероятно, помнят опубликованную 3 апреля 2020 года статью под названием «В Баку некоторые семьи со страхом ждут завершения карантина» . В статье рассказывалось о решении Кабинета министров от 11 декабря 2019 года, в соответствии с которым дома по улице Сарайкина 57 и Парковый поворот 6 были признаны аварийными и подлежали сносу. 12 декабря 2019 года глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов принял решение о выселении жителей из этих домов.

Для организации выселения была создана специальная комиссия во главе с заведующим контрольно – ревизионного отдела ИВ Баку Зульфали Исмаиловым, которая предложила жителям в качестве компенсации 2500 манатов за кв.метр. Однако, как считают жители, их квартиры стоят намного дороже.

По словам жильцов, представители исполнительной власти Баку заявили им, что начнут выселение сразу же по окончании пандемии коронавируса.

И вот на днях жильцы домов, расположенных по адресу улица Сарайкина, дом 57 и Парковый поворот дом 6, вновь обратились в #.

Они сообщили, что вышеупомянутый заведующий контрольно – ревизионного отдела ИВ Баку Зульфали Исмаилов не стал ждать полного снятия карантина и приступил к своим «прямым обязанностям». Угрожая жильцам отключить электричество, газ и воду, он заставляет их согласиться на продажу квартир на предложенных им условиях. «Тех, кто не соглашается с его условиями, он грозится просто выбросить на улицу», — сообщили нам жители дома.

Как и следовало ожидать, Зульфали Исмаилов опроверг обвинения жителей: «Не верьте тем, кто клевещет на меня. Все жители добровольно согласились на продажу нам своих квартир. Не понимаю, чем они недовольны? Ведь они уже приобрели новые квартиры».

Жильцы же считают, что Исмаилов нагло врет. Например, жилец дома по улице Сарайкина 57 Аббас Агаев утверждает, что не все жители согласились на продажу своих квартир.

«Я продолжаю жить в своей квартире, потому что не согласился с предложенными условиями. Самое ужасное то, что жильцов заставляют выселяться во время карантина. Сразу же после выселения, их квартиры начинают разрушать. Где и как в условиях карантина они смогут приобрести новые квартиры?», — вопрошает Аббас Агаев.

Мы решили узнать также мнение тех жильцов, которые уже согласились с условиями, предложенными Зулфали Исмаиловым.

Как заявила нам одна из них Наргиз Алиевердиева, ее просто вынудили продать свою квартиру. «Представители исполнительной власти снесли соседние квартиры и угрожали снести мою. Я вынуждена была согласиться на предложенные Зулфали Исмаиловым условия», — заявила она #.

Среди обоюдных обвинений факт остается фактом: ИВ Баку в условиях карантина заставляет жильцов продавать свои дома.

Как заявил # адвокат Асабали Мустафаев, ИВ города Баку не должна была выселять жителей во время карантина. «Как жильцам в условиях карантина искать новое жилье? Ведь представители исполнительной власти города Баку несут перед гражданами не только юридическую, но и социальную ответственность», — недоумевает адвокат.

И правда, если даже все шаги Зульфали Исмаилова подкреплены решениями Кабмина и ИВ Баку, нельзя забывать, что насильно людей из своих квартир выселять недопустимо. Тем более в нынешних условиях, когда для выхода на улицу путем смс-разрешений дается всего три часа в день? Может Кабмин и глава ИВ Баку объяснят людям и покажут, как найти и купить квартиру за это время? Сомневаемся. К сожалению, практика насильного выселения жильцов домов, которая процветала во время правления Гаджибалы Абуталыбова, продолжается и по сей день. Все вооруженные законными документами ответственные лица, должны понимать, что такими шагами они не только нарушают права простых граждан, но и отпугивают иностранцев, состоятельных людей, бизнесменов, которые планируют вложить инвестиции в Азербайджан. Если собственность гражданина страны не защищена законом, и любое ответственное лицо, явившись с состряпанными на скорую руку бумагами, отбирает то, что документально принадлежит гражданину, то иностранец или бизнесмен своими деньгами рисковать не будут. Об этом должны поразмыслить и премьер Али Асадов, и глава ИВ Баку Эльдар Азизов.