Территория Азербайджана в номинации «Культурный ландшафт: Хыналыг и Кочевой путь» внесена в Список Всемирного наследия UNESCO. Решение об этом принято 18 сентября в ходе прошедшей в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 45-й сессии Комитета всемирного наследия UNESCO, сообщает #.

Согласно номинации, подготовленной Государственным агентством по туризму, объект всемирного наследия включает в себя село Хыналыг и окружающие его летние пастбища (Губа и Гусар), используемые местным населением, и зимние пастбища (Абшерон и Гаджигабул), а также расположенный между ними исторический кочевой путь протяженностью более 200 км (Губа-Шамахы-Гобустан).

Уникальный культурный ландшафт «Хыналыг и Кочевой путь» был представлен в Комитет Всемирного наследия в 2021 году.

Выступая на сессии, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев поблагодарил всех, кто поддержал номинационный документ, отметив, что кочевой путь, как образцовая историко-экономическая модель, является одним из редких примеров не только Азербайджана, но и всего мирового наследия.

Фуад Нагиев поблагодарил Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за внимание, заботу и поддержку, оказываемые делу сохранения материального и нематериального наследия нашей страны, отметив, что именно благодаря этой поддержке «Хыналыг и Кочевой путь» вошли в Список Всемирного наследия.

Отметим, что территория, включенная в Список Всемирного наследия UNESCO, включает в себя большой культурный ландшафт, состоящий в общей сложности из 44829,41 га (около 45 тыс. га) , проходящий по территории 6 административных районов, и 109392,78 га (более 109 тыс. га) буферных зон, соответственно.

В этом районе есть такие образцы материальной культуры, как древние исторические кладбища, святилища, пиры, исторические мосты, источники и т.д.

Номинация «Культурный ландшафт: Хыналыг и Кочевой путь» впервые была полностью подготовлена национальными экспертами. Номинация была отмечена 3-м (iii) и 5-м (V) критериями Всемирного наследия. 3-й критерий представлен как исключительный пример вертикальной кочевой культуры, в которой община Хыналыга исторически занималась кочевым скотоводством, а 5-й – как баланс человеческих и природных связей, развитие системы экосоциальных отношений в сложных климатических условиях и устойчивое использование природных ресурсов.

Отметим, что 4 сентября 2023 года распоряжением Президента Азербайджанской Республики был создан Государственный историко-культурный и этнографический заповедник «Хыналыг и Кочевой путь».

«Хыналыг и Кочевой путь» стал четвертым в Азербайджане объектом культурного наследия, внесенным в Список Всемирного наследия UNESCO. До этого в Список вошли Ичери шехер с Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней, ландшафт Гобустанского наскального рисунка, Дворец хана и исторический центр Шеки.

Отметим, что днем ранее на 45-й сессии Комитета Всемирного наследия UNESCO Гирканские леса были включены в Список всемирного наследия UNESCO. Это первая природная территория Азербайджана, включенная в указанный список.