Культовая азербайджанская группа «Кярван» возрождается ради сольного концерта на главной концертной сцене Баку – во Дворце Гейдара Алиева! Участники группы в начале 90-х совершили настоящую революцию в отечественной поп-музыке. Хиты группы – Qatarlar, Qara gozler, Polismen, Dostum, Sene qurban, Sari guller звучали буквально отовсюду, «Кярван» затмил по популярности все существовавшие на тот момент на эстраде коллективы!

Как сообщили # во Дворце Гейдара Алиева, концерт легендарной группы состоится 24 мая.

Подробности предстоящего события в интервью # раскрыла Захра Бадалбейли — одна из организаторов концерта:

«Уже много лет создатель, продюсер и режиссер группы Севиндж Керимова хотела сделать этот концерт. Я услышав о ее желании — решила поспособствовать. И очень рада и благодарна директору Дворца Гейдара Алиева Рамилю Гасымову за то, что он сразу же отозвался и стал соорганизатором. Концерт пройдет при поддержке министерства культуры и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры».

Как известно, после распада группы ее участники разъехались по разным уголкам планеты. В Баку остался один из главных вокалистов группы – популярный певец Ильгар Хаял. З.Бадалбейли сообщила, что на концерт в Баку приедут солисты Фируз Исмаилзаде из Стамбула, Микаил Векилов из Лос-Анджелеса, Гюлюага Джабраилов из Нюрнберга и др.

«Концерт пройдет на очень высоком уровне. Будут специалисты по свету и звуку из Казахстана и Турции. Будет множество сюрпризов, о которых мы расскажем чуть позже. Но могу сказать одно — будут звучать те хиты нашей эстрады, которые мы все так любили, кто в детстве, кто в юности, ведь многие хиты «Кярван» до сих пор на слуху, их с удовольствием исполняют многие звезды нашей эстрады», — сообщила Бадалбейли, подчеркнув, что зрителей ждет грандиозное шоу:

«Они окунутся в ностальгические нотки, но в абсолютно современном обрамлении на самом высоком уровне», — сказала З.Бадалбейли.

Концерты группы «Кярван» проходили с небывалыми аншлагами. В Турции группа выступала на одной сцене с Патрисией Каас и Доной Саммер.