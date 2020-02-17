Куда уходят пожертвования?

Все религии, и ислам в том числе,учат милосердию, состраданию ко всему живому, к тем, кто попал в беду, к бездомным, больным. В Коране даже говорится о необходимости для каждого мусульманина выплачивать закят (налог на благотворительность) «Совершайте намаз и выплачивайте закят».

Правда, Азербайджан является светским государством и согласно Конституции, забота о благосостоянии населения ложится на государственные структуры.

Однако это не означает, что религиозные организации не имеют права или не должны заниматься благотворительностью.

Так в странах Европы церкви, наряду с государством, помогают бедным. Это помощь в основном выражается в устройстве ночлежек для бедных и оказании им продовольственной помощи.

И в Азербайджане, как оказалось, христианские церкви занимаются благотворительностью.

Как заявил # епископ — ординарий католической церкви в Азербайджане Владимир Фекет, раньше в церкви устраивались обеды для нуждающихся. «Притом среди них были не только наши прихожане, но и простые беженцы из Карабаха. Сегодня мы обедов не устраиваем, но помогаем продуктами тем, кто обращается за помощью. Тех, кто просит у нас приюта, мы отправляем в специальную созданную нами ночлежку. Там сейчас находятся 25 бездомных», — сообщил он.

По словам представителя православной церкви в Азербайджане отца Константина, раньше в церквях устраивались трапезы для нуждающихся. «Но сегодня в связи с ремонтом, который проводится во всех наших церквях, мы вынуждены ограничить эти трапезы. Трапезы устраиваются только в Михайловской церкви», — сказал представитель православной церкви.

Отметим, что основным источником дохода и православной и католической церквей являются пожертвования прихожан.

# связалось с Духовным управлением мусульман Кавказа, чтобы выяснить, кормят ли нуждающихся в мечетях, есть ли места, где могут заночевать бездомные. Как заявили в управлении, ни едой, ни местом для ночлега они нуждающимся не помогают.

И это при том, что при каждой мечети имеется «nəzir qutusu» (ящик для пожертвований). К сожалению, сотрудники управления вопрос о том, на что же в таком случае расходуются пожертвования прихожан, оставили без ответа.

А надежда на то, что возможно, в отдельных мечетях помогают нуждающимся, угасла, после того как мы поговорили с имами двух мечетей.

«Трапезы мы не устраиваем, заночевать в нашей мечети бездомные не могут. Но по мере сил помогаем нуждающимся», — сообщили нам в мечети Илахият.

Как заявил # имам мечети Султанали Миррасим Сеидов, у него очень бедный приход, поэтому еду нуждающимся не раздают. «И ночевать в мечети бездомным мы не можем разрешить. Это же опасно — бездомный может устроить пожар», — сказал имам.

По мнению эксперта по религии Вюсала Хатамова, согласно исламской религии, мечети обязаны помогать бездомным и нуждающимся. «Каждый бездомный имеет право переночевать в мечети. Но, к сожалению, этого не происходит», — сказал Вюсал Хатамов. По мнению эксперта, при каждой мечети должен быть создан благотворительный фонд. «Деньги, собранные в «nəzir qutusu», должны направляться именно в этот фонд. Деятельность этого фонда должны контролировать не ахунды или имамы, а неправительственные органы и местные муниципалитеты. Иначе деньги, собранные в этом фонде, просто могут быть присвоены», — сказал Вюсал Хатамов.

Общественность давно требует у Духовного управления мусульман Кавказа обнародовать, на что и как расходуется содержимое «nəzir qutusu». К тому же, nəzir не единственный источник дохода управления. Ежегодно из резервного фонда президента управлению выделяются немалые средства. Последний раз 2 млн. манатов были выделены 24 мая 2019 года.