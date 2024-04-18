Весьма противоречивые события происходят в странах Южного Кавказа и все они так или иначе связаны с Россией.

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта», которую президент Саломе Зурабишвили уже заклеймила как «российскую мечту», несмотря на народное возмущение и протесты, уже второй раз пытается протолкнуть в парламенте прозванный «российским» законопроект об иностранных агентах, не брезгуя даже силовым разгоном десятков тысяч протестующих с использованием слезоточивого газа.

Карабах без объявления истинных причин в одночасье покидают высадившиеся там под личиной миротворцев российские «миФотворцы», как их красноречиво именует народ, пришедшие, казалось, по всем признакам, туда надолго. Даже были опасения, что Россия имеет планы по созданию на этой территории своей военной базы. И поводы для таких умозаключений давала сама Россия, увеличивая число военных в разы, создающая в Ханкенди филиалы российских госучреждений, строя для российского военного контингента основательные корпуса для их проживания, разбив парк с установкой памятников своим правителям и классикам, узаконив русский язык на занятой ею территории как второй государственный, демонстрируя на праздниках 50-метровый российский флаг, активно занявшись внутренними коммуникациями и пр. неприсущими миротворцам функциями.

Но! то было до начала крушения надежд на захват Киева «за три дня». И задолго до полной деоккупации Карабаха, сентябрьской однодневной операции ВС Азербайджана 2023 года против остатков ВС Армении в Карабахе и последующего самостоятельного исхода армянского населения.

Далее руководством Азербайджана велась последовательная скрупулезная работа по восстановлению государственности на окончательно освобожденных территориях и скрытая от глаз обывателя упорная дипломатическая работа, закономерным итогом чего и стал теперь уже исход из Карабаха и «миФотворцев».

Потому как необходимости в их присутствии уже и не осталось. И это верно. Об этом уже сказали и американцы устами первого заместителя пресс-секретаря Госдепа США Веданта Пателя, ответившего на поставленный вопрос по поводу вывода российских миротворцев из Карабаха в ходе брифинга: «Честно говоря, мы не видели ничего, что указывало бы на то, что российские военные вносят свой вклад в создание более мирного и стабильного региона Южного Кавказа».

Но, при всем том, остается какая-то недосказанность, даже несмотря на объяснения, звучащие из самой России – мол, надобность отпала. Так, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха является логичным следствием признания этой территории частью Азербайджана со стороны премьера Армении Никола Пашиняна.

Наблюдая за тем, как активно пытается Россия продвигать свои нарративы в соседних Армении и Грузии, чтобы удержать их в сфере своего влияния, волей-неволей закрадываются в душу сомнения – не стоит ли за этим что-то еще?

Очень хочется верить, что ларец-то открывается очень просто, и мы напрасно демонизировали российское руководство, российские военные вошли в Карабах действительно из благостных побуждений, хотели лишь развести стороны конфликта и обеспечить мирное сосуществование двух народов после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня осенью 2020 года.

Но ведь неопровержимым фактом остается и то обстоятельство, что даже после этого перемирия на протяжении трех лет, вплоть до сентябрьской однодневной антитеррористической операции ВС Азербайджана, при молчаливом согласии тех самых «миФотворцев» на подконтрольных им территориях продолжало действовать сепаратистское правительство «арцаха» и присутствовали армянские вооруженные формирования.

Дополнительными аргументами, усиливающим сомнения, можно считать имперскую сущность государства российского по колонизации в разных ее формах в течении всей своей истории вообще и в отношении Азербайджана в частности. Не могут быть забыты нами ни оккупация XI Красной Армией Азербайджана в 1920 году со свержением Демократической Республики, ни спецоперация российских спецслужб в Сумгайыте, ни Черный Январь 1990 года, ни роль и участие российского 366-го мотострелкового полка в Ходжалинской трагедии и изгнании азербайджанцев из Нагорного Карабаха.

Из последних сил русские пытаются удержаться в Армении, оккупированных территориях Грузии – Южной Осетии и Абхазии, Молдовы – в Приднестровье, Беларусь вообще уже давно в общем государстве, Казахстан, говорят они сами, в очереди после Украины, а там дальше и до других центрально-азиатских республик рукой подать. Ну все как делали большевики столетие назад.

Потому и приходится задумываться: а где подвох?

Неужели три с половиной года терпеливого и кропотливого дипломатического труда руководства Азербайджана переломили ситуацию и разрушили злонамеренные планы и проекты Кремля?

Вероятно. Но, все же, сомнения остаются. Ведь еще две недели назад, 4 апреля, глава азербайджанского Агентства по разминированию Вугар Сулейманов, заявлял, что «российские миротворцы будут участвовать в разминировании территории в Карабахе». А сегодня уже и Министерство обороны Турции заявляет, что и деятельность совместного российско-турецкого мониторингового центра в Агдаме будет прекращена.

Свои ощущения решением российской власти уйти из так легко взятого бастиона на постсоветском пространстве могу выразить одним единственным словом – недоумение…

В условиях скудости официальной информации о причинах преждевременного, до истечения оговоренных пяти лет, завершения срока пребывания россиян в Карабахе, говорить о мотивах весьма сложно, да и дальнейшие прогнозы делать тоже затруднительно. Можем лишь выразить надежду, что братская, союзная Турция – член НАТО в ситуации активного участия Франции в перевооружении Армении и помощи ей в разработке новой военной доктрины и попыток вытеснить Россию из Армении, сможет инициировать создание своей военной базы в Азербайджане. Это было бы идеальным решением для создания противовеса в условиях геополитической турбулентности.