# предлагает читателям обзор самых интересных, в том числе и уникальных мероприятий в январе.

Народный артист Азербайджана Сархан Сархан порадует поклонников долгожданным сольным концертом, который состоится 12 января в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова.

«Последний из могикан классической азербайджанской эстрады», как назвал певца Полад Бюльбюль оглы, представит бакинцам программу, состоящую как из новых, так и старых, всеми любимых хитов.

Также артист исполнит классические русские романсы, популярные азербайджанские песни прошлых лет и известные мировые хиты.

Еще один романтик, на этот раз турецкой эстрады — Рафет эль Роман даст в Баку сразу три концерта подряд. Артист, покоривший сердца поклонников своими балладами о любви, выступит 12, 13 и 14 января во Дворце Гейдара Алиева.

Щемяще-печальный и нежный спектакль о «маленьком человеке» — белорусском сантехнике, который поехал в Лондон и понял там что-то важное представит бакинским театралам Teatr O2 (ул. Рашида Бейбутова 124b). Модный бакинский режиссер Искра Таррант представит свой новый спектакль «Лондон» по пьесе драматурга Максима Досько и при участии актера Евгения Максимова.

Постановка имеет возрастной ценз 18+ Премьера — 14 января в 19.00.

Hayal Kahvesi предлагает вечеринку — трибьют для всех поклонников Рианны. Концерт состоится 17 января и, как отмечают организаторы, это будет вечер, полный веселья и незабываемых эмоций. Песни Рианны для гостей будет исполнять DJ Reed Russell.

Еще один уникальный вечер в Баку ждет фанатов культового фильма «Властелин колец».

26 января в 20:00 в фантастически атмосферном Зале Камерной и Органной Музыки Азербайджанской государственной филармонии (Кирха), в самом сердце Баку состоится концерт, в ходе которого прозвучат композиции из всеми любимого фильма.

Зал и сцена будут украшены сотней свечей, что придаст вечеру особую атмосферу.