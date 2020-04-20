Куда дели 23 миллиона манатов? — Госкомстату придется ответить на неудобные вопросы

«Во время последней переписи населения выяснилось, что многие дома не посетили и не провели опросов. Как заявил президент, нет точных данных о количестве безработных. Это проявляется и при осуществлении единовременных выплат в 190 манатов. Это очень серьезная проблема и ее надо изучить». Об этом в интервью местным СМИ заявил депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов.

Депутат отметил, что обязательно должны быть наказаны те, кто предоставил ложную информацию президенту. Далее из его речи выяснилось, что ответственность за неточные данные о 5% безработных, кстати, не вызывавшие вопросов на протяжении многих лет, лежит также на Государственном комитете по статистике. Тем более, что эта структура провела в октябре минувшего года всеобщую перепись населения, а «если перепись в стране будет вестись правильно, то не составит труда провести уточнения и в других сферах». Действительно, если все это время утверждалось о 5% безработных, откуда берется масса граждан, обращающихся за единовременной помощью?

Воистину, коронавирус принес нам не только карантин и сопряженные сложности. Когда еще могли бы подвергнуть сомнению святая святых — уровень официальной безработицы? Ведь именно эти данные развевались подобно победному стягу над официальными же сводками о шествии азербайджанцев к светлому будущему. А главное, сложно не вспомнить предречение бывшего вице-премьера Али Гасанова о том, что уже к концу 2020 года в Азербайджане не останется безработных. Однако судьба распорядилась иначе, и настигшая страну заморская хворь заставила центры занятости спешно набирать недостающие (!) для заявленного 5- процентного уровня (5% из 5 млн. экономически активного населения составляют 250 тыс. человек, где 50 тыс. устроят на общественные работы) сотню с лишним безработных, объявив виртуальный прием заявок.

Для тех, кто не понял сути этих мер, отметим, что несмотря на объявленный в стране уровень безработицы, количество зарегистрированных в центрах занятости азербайджанцев было в разы меньше. Так, на январь сего года их насчитали всего 81,3 тыс. человек. Вот и пришлось Минтруда спешно добирать оставшиеся 118,7 тыс. человек. Но больше всего во всей этой истории запомнилось прокрустово ложе жестких требований к претендентам на статус безработного. Однако причины этого понятны, ведь иначе отбор Минтруда прошло бы гораздо больше людей. К счастью, ситуация разрешилась вмешательством главы государства, поручившего накануне увеличить число безработных в три раза – до 600 тыс. человек. Однако этот гуманный шаг высшего политического руководства страны не умаляет вопроса – что же на самом деле происходит со статистическими данными по безработице?

«Коронавирус выявил многие проблемные области, — сказал подписчикам профиля в соцсети Facebook адвокат Аслан Исмайлов. – Но главное, сотрудникам Государственного комитета статистики платят много лет, а цифры эта структура выдает поддельные». О «серьезных проблемах в Госкомстатистики» говорит Вахид Ахмедов, ссылаясь на результаты проведенной осенью минувшего года переписи населения. Кстати о переписи… По итогам этого процесса наиболее актуальной темой, обсуждаемой в обществе и социальных сетях, была проблема неполного охвата населения всеобщей переписью.

Почему это произошло и куда, в таком случае, дели 23 млн манатов бюджетных средств, выделенных на эти цели? Представители гражданского общества еще полгода назад говорили о необходимости тщательного изучения – действительно ли перепись не охватила все население страны и насколько оправданы массовые заявления граждан, что к ним переписчики даже не приходили. Так, ныне депутат Милли Меджлиса, руководитель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов говорил #, что в случае достоверности распространяющейся информации, ситуация требует детального расследования.

Экономист подчеркнул, что сведения о численном составе населения, о том, как оно размещается на территории страны, а также другие данные, представляют огромную важность для определения перспектив социально-экономического развития страны. Иначе говоря, перепись — это не только статистический итог, но и инструмент экономического и социального прогнозирования. Если же данные переписи не верны, возникает еще один немаловажный вопрос.

Из государственного бюджета сего года на реализацию в стране всеобщей переписи населения было выделено 23,2 млн манатов — в среднем 2 маната 30 копеек на человека, или 9 манатов 20 копеек на семью. То, что процесс охватил не всех граждан, вызывает сомнения в целевом использовании этих денег.