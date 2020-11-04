Кто являются друзьями и недругами Москвы?

Наверное, исследователи самого различного толка, особенно, политологи и политические аналитики еще долго будут обсуждать и исследовать политические и геополитические предпосылки, т.е. целесообразность возникновения и итоги деятельности такой бывшей подсистемы СНГ, как ГУАМ.

На сей день же общее мнение специалистов-политологов и аналитиков таково, что ГУАМ, как геополитическая единица полностью оправдала себя, теперь ни у кого не осталось даже капли сомнения, что создание этой подсистемы СНГ вовсе не было продиктовано политической конъюнктурой или какими-то сиюминутными интересами — нет, в течение очень короткого интервала времени костяк этой организации — Грузия, Украина и Молдова стали на необратимый путь евро- интеграции.

Есть определенное разногласие по поводу деятельности Азербайджана в рамках этой структуры, т.к. официальный Баку выбрал иной путь политической эволюции – в отличие от других стран ГУАМ он не стал стучать в двери НАТО, не торопился подписать с ЕС договоры об ассоциации, с Россией продолжал и теперь продолжает проводить весьма тонкую и мягкую политику, чего о других странах ГУАМ не скажешь.

Отношения Украины и Грузии с Россией весьма и весьма напряженные. Как известно, Москва фактически расчленила некоторые части территорий этих стран, т.к. Абхазия и Южная Осетия почти перешли под полный контроль Москвы, Крым вообще, был присоединен к России, мало того, Восточная Украина вышла из-под контроля Киева и ни для кого вовсе не секрет, что за украинским сепаратизмом также стоит именно Россия.

Что касается Молдовы, мы эту тему еще затронем. А до этого напишем пару слов о выборе и политике Азербайджана. Думается, что последние события, особенно, теперешние военные операции в Нагорном Карабахе показывают, что выбор Баку был правильным, т.к. есть такая известная поговорка, что с Москвой надо дружить, несмотря на то, что это довольно трудное удовольствие, но понятно одно: другого выхода нет.

Плюс, строя вполне дружеские и тесные отношения с Россией, Азербайджан не стал жертвовать своей независимостью и суверенитетом.

Он не превратился в простого и пассивного геополитического спутника Москвы, как некоторые бывшие постсоветские страны, наоборот, Баку не только не стал членом ОДКБ или других российских аморфных геополитических и геоэкономических проектов, а выбрал курс военного неприсоединения, став сперва членом Движения Неприсоединения, а потом председателем этой организации на определенный срок.

Теперь пара слов о Молдове. Как известно, в конце прошлой недели в этой стране прошли президентские выборы. Результаты показали, что в первом туре ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов, и в итоге на второй тур (он состоится 15 ноября!) перешли лидер евро-ориентированной оппозиции Майа Санду и действующие президент Игорь Додон.

Разница голосов не такая уже большая, по этой же причине аналитики затрудняются высказать прогнозы, но общее мнение склоняется в сторону Санду, т.к. многие наблюдатели считают, что она сумеет увеличить число голосов в свою пользу и станет следующим президентом Молдовы.

В российских кругах уже чувствуется определенная тревога. Многие эксперты считают, что, если Санду станет президентом, отношения Москвы и Кишинева станут совсем напряженными и, наверное, Молдова окончательно уйдет из- под влияния России, хотя даже теперь говорить, что Кишинев находится под влиянием Москвы, требовало бы большой смелости.

Но, если Санду станет президентом, наверное, в отношениях с Россией не будет соблюдена даже обыкновенная формальность. Но думается, что и россиянам не мешало бы отвечать на один простой вопрос: кто являются друзьями или недругами Москвы?

Потому что в один день россиянам уж точно придется отвечать на этот вопрос.

Пару дней назад телеканалы показывали митингующий Минск. Вывести на улицы против мирных демонстрантов военных и военную технику, наверное, до этого может додуматься только и только президент Лукашенко, а поддержать такого президента может только Россия.