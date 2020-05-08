Кто вы, парон Пашинян?

В 2000 году, после прихода к власти Владимира Путина вроде безобидный по форме и содержанию вопрос одного из иностранных журналистов стал крылатой фразой. «Кто вы, мистер Путин?», — вопросил журналист, даже не подозревая, что эти слова останутся в памяти.

Спустя годы мистер Путин показал миру, кто он есть. Но сегодня речь пойдет не о Владимире Владимировиче. Мы хотим поговорить о лидере одного из государств, созданного на азербайджанских землях. То есть, об Армении и премьер-министре этого государственного недоразумения.

Сегодня многие в Армении задаются вопросом из начала 2000-ых. Правда, страна не та, личность адресата тем более, но вопрос тот же: «Кто вы, парон Пашинян?».

Что греха таить, нынешний премьер-министр Армении довольно многогранная личность. И потому ответить на вышеупомянутый вопрос будет непросто, но мы постараемся.

Самой отличительной чертой Пашиняна является его позерство. Уж очень он коммуникабельный человек, который буквально застрял в соцсетях. Сети эти опутали его настолько крепко, что даже поедание шашлыков или катание на велосипеде становится достоянием общественности.

Итак, он – позер. Это, во-первых.

Во-вторых, армянский премьер – первоклассный клоун. Над его выходками смеются не только в Армении, но и в России. Причем, Пашинян своим талантом умудрился рассмешить не кого-нибудь, а самого тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева. Сам всесоюзный клоун Олег Попов мог бы позавидовать такому успеху.

В-третьих, это безудержная, зашкаливающая фантазия Пашиняна, перед которой все «достоверные» истории полета на Луну на ядре, и вытаскивание себя за волосы из болота барона Мюнхгаузена кажутся истиной в последней инстанции.

Мы не станем приводить все пожелания и фантазии армянского премьера, и напомним лишь один отрывок. Он искренне считает, что к 2050 году сборная Армении по футболу станет чемпионом мира.

И, наконец, последний пункт, который подводит черту под характеристикой Никола Воваевича. Вдобавок ко всем вышеназванным сомнительным регалиям , армянский премьер заслужил еще один эпитет: лжец. И это стало очевидным после «ледяного душа» от главы МИД России Сергея Лаврова.

Напомним, что 21 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что стороны ведут обсуждения по урегулированию карабахского вопроса на основе документов, подразумевающих поэтапный подход. Эти слова Лаврова для армянской общественности стали настоящим шоком, чуть ли не катастрофой.

Честно говоря, до последнего времени и без «всеармянской катастрофы» кресло Пашиняна пошатывалось. Простые армяне, не пожелавшие ждать 2050 года, захотели «манны пашиняновской». Но в меню у Никола Воваевича была и остается лишь «лапша», которую он периодически вешает на уши доверчивым хаям.

И вот очередную порцию лапши Пашинян приготовил буквально на днях.

«Ни один лидер не был столь откровенным по вопросу Карабаха и не выражал свою позицию настолько четко, как это делаю я». Об этом на заседании Национального Собрания в ходе обсуждения отчета о ходе реализации программы Правительства на 2019 год заявил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата от партии «Процветающая Армения» Наиры Зограбян об отсутствии реакции после заявлений главы МИД России Сергея Лаврова.

Пашинян в очередной раз заявил, что урегулирование должно быть приемлемым для народов Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана. «Моя позиция не изменилась с мая 2018 года ни на йоту», – заверил премьер-министр.

Начнем с конца. Никакого «народа Нагорного Карабах» не было, нет и не будет в природе. Это очередная глупая ложь, которую мы слышим из уст Пашиняна.

Что же касается «откровенности», о которой глаголит армянский премьер, то лучшим опровержением этой лжи, как уже было отмечено выше, является заявление Лаврова.

В данном случае вопрос в другом: как долго Пашинян будет водить за нос своих соплеменников? Думается, что крах армянского «гавроша» не за горами. Те, кто сделали его премьером вчера, завтра могут свергнуть с пьедестала…