«Наши Европейские партнеры просят нас понизить планку в вопросе о статусе Нагорного Карабаха, в противном случае, они не смогут помочь нам» — кажется, так гласило самое последнее заявление Николя Пашиняна по поводу подписания мирного договора с Азербайджаном.

Теперь же столицу Армении охватила волна протестов. Главным компонентом последних протестов, их ведущим актором является партия Дашнакцутюн. Конечно, последняя вовсе не является партией масс, и это показали последние парламентские выборы.

Но она довольно мобильная террористическая политическая организация, которая несколько лет тому назад устроила кровавую бойню в парламенте страны. Поэтому премьер-министр Никол Пашинян находится в весьма сложном положении, хотя из телесюжетов видно, что протесты не такие уж массовые.

Сразу возникает вопрос: кто же стоит за этими событиями? Конечно, в первую очередь, в голову приходит Россия. По идее у Москвы нет оснований быть недовольной политическим поведением Пашиняна. Последний иногда выходит за пределы дозволенного Россией. Но в целом, он придерживается той линии, которую указывает ему Россия. Другое дело, что Москва не хочет, чтобы Баку и Ереван вдвоем, как говорится, между собой нашли общий язык. В Кремле понимают, что они еще долго будут карабкаться в Украине, поэтому быстрейшее решение карабахской проблемы им не к чему. Вообще, полное решение проблемы не в интересах Москвы. Неслучайно, что с резкими заявлениями выступает не официальный Ереван, а сепаратистский режим в Карабахе и пророссийская оппозиция Армении.

Конечно, нельзя отбросить и влияние западных стран. После украинской войны США и Европа объявили войну России везде и во всем. В конце апреля другие сопредседатели сообщили, что они не будут сотрудничать с Россией. Но западные страны склонны работать с Пашиняном, потому что он выполняет указания Кремля поневоле – при первой же возможности, чаша нынешней армянской политики будет наклонена в сторону Запада. Поэтому трудно предположить, что Европа или США будут поддерживать Кочаряна и Саргсяна.

Что же касается возможной реакции Баку на последние события в Ереване, думается, что он должен поддерживать Пашиняна. Тут возникает резонный вопрос: можем ли мы верить Пашиняну? Можем ли поддерживать его? Думается, что можем. Пашинян старается продвинуть мирный процесс, конечно, по мере возможностей. В противном случае, его также может ожидать политическая судьба первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Вдобавок, часть политических наблюдателей предсказывают более трагический финал политических протестов – покушение на Никола Пашиняна…

Тут надо отметить еще один сценарий событий. По мнению некоторых политических аналитиков, Пашинян и протестная оппозиция действуют сообща, чтобы снизить давление на премьера Пашиняна, чтобы тот не подписывал мирный договор с Азербайджаном. Тут стоит подчеркнуть и возможную роль Кремля, который Пашиняну говорит «Подпиши договор!», Кочаряну же велит «Помешай ему!».

В любом случае, ближайшее развитие процессов покажет нам, который из этих сценариев более вероятен – как говорится, тени исчезают в полдень.