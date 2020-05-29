Кто разрубит ближневосточный «Гордиев узел» — Трамп, Путин или Эрдоган?

Известно, что Конгресс США еще при президенте Клинтоне принял решение по Иерусалиму и объявил его неделимой столицей Израиля.

Но ни президент Клинтон, ни его последующие коллеги не осмелились объявить это решение от имени американского народа, государства и правительства. Только президент Дональд Трамп смог справиться с этой задачей – он не только огласил это решение, как президент, но и перенес посольство своей страны в Иерусалим.

Но, все равно инициатива Трампа встретила большое сопротивление. Когда вопрос обсуждался в ООН, буквально несколько стран поддержали решение американского президента.

Дело в том, что Иерусалим является священным городом сразу трех мировых религий, в том числе, и христианской.

И понятно, что христианские государства неравнодушны к будущему статусу «вечного города». Именно по этой причине они не поддержали известное решение американского президента.

Но президент Дональд Трамп — довольно упрямый человек. Сразу после переноса посольства он заявил, что в ближайшем будущем представит глобальный план разрешения арабо-израильского конфликта.

Надо сказать, что он сдержал свое слово – в прошлом году, летом, американские дипломаты заговорили о плане, который расставит все точки над “i” в затянувшем арабо-израильском конфликте. Но арабские страны, точнее палестинские лидеры сразу же выступили против этого плана, потому что он предусматривает не только полную аннексию Иерусалима, но и Голанских высот и некоторых других территорий Палестины.

Потом, как известно, начала распространяться пандемия коронавируса, и мир погрузился в борьбу с новой эпидемией. Но на днях американцы и израильские политики вновь заговорили о плане Трампа. Лидер Палестинский Администрации Махмуд Аббас сразу отправился к президенту России и попросил его провести специальную конференцию по арабо-израильскому конфликту. И президент Турции сразу, как говорится, напомнил о себе, выступив с довольно резким заявлением. Но удивительно, что не слышны голоса арабских стран. Заметим, что и при принятии решения по Иерусалиму арабские страны не очень-то выделялись из общего протестного фона, что можно истолковать однозначно: арабы не хотят испортить отношения с Соединенными Штатами…

Что касается нашего отношения к данной проблематике, Азербайджан выступил против решения американского президента и это не было признаком только исламской солидарности.

Нет, дело в том, что по палестинскому вопросу, в том числе, по разделу Иерусалима существуют несколько решений ООН. Американцы фактически проигнорировали решения и требования ООН.

Поэтому возникает довольно резонный вопрос: если по палестинскому вопросу решения ООН игнорируются, есть ли гарантия, что то же самое не сделают в будущем касательно четырех резолюций по карабахскому вопросу? Согласитесь, что ближневосточная проблема может стать своеобразным эффектом домино в отношении решений ООН.

Таким образом, Азербайджан выбрал сторону международного права и международных принципов.

Но тут есть один весьма тонкий момент. У нас превосходные отношения с Израилем, даже несмотря на отсутствие нашего посольства в Израиле. После прихода Пашиняна к власти армяне начали серьезно интересоваться Израилем, намекая на то, что они собираются открыть посольство в этой стране.

Напомним, что официальный Баку не раз заявлял, что наше посольство в Израиле вот-вот откроется, но, к сожалению, этого не случилось. Думается, что наступило время, когда необходимо серьезно обдумать и этот вопрос. Понятно, что есть т.н. иранский фактор, но он действует и в отношении армян – Тегеран несколько раз открыто предупреждал Ереван не спешить с решением по поводу открытия посольства в Израиле. Мы, конечно, не знаем, как поступит официальный Ереван в конечном итоге, но понятно, что мы не обязаны согласовывать свою внешнюю политику с Ираном.

Что же касается вопроса «Смогут ли стать некоторые решения американцев относительно арабо-израильского конфликта своеобразным прецедентом для других конфликтов, в том числе, для карабахского?», заметим, что опытный политолог никогда не говорит «нет», потому что политикой правят совсем другие законы. Тут весьма важен человеческий фактор и ясно, что те или иные события не происходят только тогда, когда есть люди или народы, которые не допускают или не позволяют это…