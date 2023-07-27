Многие из вас наверняка сталкивались с информацией в печатных и электронных СМИ о церемониях вручения дипломов различных номинаций, «Почетных Грамот», сертификатов и т.д.

Разумеется здесь речь идет о фальшивых наградах и этот вид «бизнеса» уже много лет как стал очень популярным. Почти все учредители «организаций», «фондов» раздают награды и проводят презентации, выпускают «заявления для прессы» и делятся фотографиями. Сумма, выплачиваемая лауреатами в обмен на все эти услуги, как правило, составляет порядка 100-5000 манатов. В прессе по этому поводу были раскрыты множество сенсационных фактов. Еще несколько лет назад в прессе были раскрыты сенсационные факты о Самане Гасанзаде (Сайман Аруз), главе Южно-Азербайджанского отделения Союза Писателей Азербайджана (СПА), о том, что он занимался бизнесом по подделке дипломов. В этой информации говорилось, что Саман Гасанзаде на дипломах — почетных грамотах, которые вручал своим «лауреатам», отмечал, что органом, вручившим их, был — Союз Писателей Азербайджана. Эти фальшивые дипломы от имени СПА он продавал творческим людям за 150 манатов. Хотя на «Почетной Грамоте» стоит печать, но отсутствие подписи председателя учреждения, Народного писателя Анара говорит о том, что указанная «Почетная Грамота» является подделкой.

Даже некоторые «бизнесмены», идя дальше, создают совместные учреждения и филиалы в зарубежных странах. Они привлекают своих лауреатов под видом «международных фондов» и предлагают им различные рекламные услуги. Разумеется, за все это «лауреаты» должны заплатить определенную сумму. В ряде случаев в представленных «Почетных Грамотах» используются государственный герб и эмблема, в то время как такие случаи недопустимы и запрещены законодательством Азербайджана.

Занимающиеся премиальными спекуляциями от имени созданных ими разных вымышленных учреждений мошенники награждают различными номинациями бизнесменов, творческих людей, врачей, учителей, даже косметологов, дерматологов, психологов (список можно продолжить) «за эффективную деятельность» и продают им фальшивые дипломы. В то же время они устраивают пышные церемонии презентаций. На «Дипломе» и «Почетной Грамоте» указаны названия непризнанных организаций, а иногда и «международных» фондов. Хотя на «Почетной Грамоте» стоит штамп, есть веские основания говорить о том, что это подделка. Есть много известных людей, имеющих такие фальшивые «Почетные Грамоты», которые подтвердили, что получили грамоту, заплатив за нее деньги. «Большая забота» к бизнесменам и людям искусства, врачам, учителям, писателям и т. д. тех, кто раздает награды, этим не заканчивается. Зачисляя их в различные «фонды» и «федерации», они также получают членский взнос в размере 100-150 манатов.

Хотя известно, как и за что учредители вымышленных «премий» «выбирают» лауреатов этих «премий». Но глубокое сожаление вызывает то, что в таких банальных и дешевых церемониях участвуют известные люди с большим или меньшим весом.

На самом деле неофициальные, не основанные на общественном мнении награды должны быть расследованы, и этот вопрос должен быть под контролем. Должна быть серьезная борьба с теми, кто действует нелегально, раздавая дипломы и сертификаты кому попало.

Интересно, насколько деятельность этих учреждений, «сфера действия» которых простирается от столицы Баку до отдаленных районов и даже зарубежных стран, и членские взносы, которые они собирают, соответствуют законодательству Азербайджана?

Чтобы уточнить эти вопросы # обратились к председателю Общественного Объединения «Изучение демократии», юристу Мирали Гусейнову. По словам М.Гусейнова, как и во всех вопросах, в отношении присвоения наград и почетных званий существует определенная правовая регламентация: «Отношения по этому поводу в основном регулируются Законом Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» от 10 ноября 1992 года и Указом Президента Азербайджанской Республики от 14 мая 1999 года «Об утверждении Положения о почетных званиях Азербайджанской Республики». Юрист далее отметил, что содержание обоих документов заключается в том, что ордена и медали, а также почетные звания, установленные вышеуказанными нормативными правовыми актами, вручаются гражданам за особые заслуги и исключительно государством. Это значит, что никто, кроме компетентных государственных органов, не вправе учреждать и вручать предусмотренные законодательством ордена и медали, а также присваивать им почетные звания.

Однако это не должно означать, что неправительственные организации не имеют права награждать других. Конечно, законом не запрещено другим лицам, осуществляющим законную деятельность, осуществлять награждения по различным номинациям. Главное условие – не должны использоваться ордена и медали, а также почетные звания, установленные государством. Кроме этого, могут учреждаться и вручаться различные награды и призы. Юрист также сообщил, что в статье 583 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики лицам за использование ордена, медали, значка почетного звания или лент орденов и медалей на планке, не имеющим на то права, назначается штраф в размере пятидесяти манатов: «Что касается использования государственного герба в почетных грамотах, то это, безусловно, нарушение требований законодательства. Закон Азербайджанской Республики «О правилах использования Государственного Герба Азербайджанской Республики» четко определил круг мест, где наносится изображение Государственного Герба Азербайджанской Республики, а также места, где используется его изображение».

В завершение М.Гусейнов отметил, что лица, нарушающие данные требования Закона, несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской Республики, Кодексом об административных правонарушениях Азербайджанской Республики и Уголовным кодексом Азербайджанской Республики.