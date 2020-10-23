Кто победит на выборах в Грузии – простой ответ не напрашивается

До парламентских выборов в Грузии осталось чуть больше недели, и у политиков все меньше времени на агитацию и встречи с избирателями.

Интересно, как в самой стране оценивают ход предвыборной кампании? Допустимо ли предположение, что правящая партия возьмет решающую долю мест в парламенте и вновь сформирует правительство? Или никто не перевалит за эту важную отметку, и обеим основным противостоящим силам – «Грузинской мечте» (Иванишвили) и Единому Национальному Движению (Саакашвили) — придется искать союзников из числа представителей более мелких партий в надежде сформировать правящее большинство?

Своими мыслями на этот счет поделились с # известные грузинские эксперты.

Профессор Черноморского Международного Университета, политолог Ника Читадзе:

— По моему мнению, к сожалению, предвыборная кампания в Грузии характеризуется большой напряженностью.

Согласно разным социологическим опросам, на первом месте находится правящая партия «Грузинская мечта».

Но если выборы действительно будут соответствовать демократическим стандартам, то правящая партия не сможет в рамках пропорциональной системы набрать 40,5%, что дало бы ей возможность самостоятельно формировать правительство.

В общем, больше шансов на то, что оппозиционные партии вместе получат больше голосов, чем правящая партия.

В общей сложности, новый парламент будет более многополярным.

А если власти попытаются сфальсифицировать итоги выборов, это создаст условия для массовых акций протестов.

Доктор военных и политических наук Вахтанг Маисая:

— Да, ситуация очень накалена. До выборов осталась практически неделя. И я думаю, накал страстей уже достиг апогея. Вчера была обстреляна штаб-квартира правящей партии в Дманиси. Есть раненые. Вчера же в Зугдиди была проведена гибридная, я бы сказал, диверсионная акция, с высокой вероятностью при помощи спецслужб России. В ней был задействован террорист, который захватил банк и якобы, так сказать, под криминальным предлогом фактически осуществил данную акцию. В это же время была ограблена инкассаторская машина.

То есть, все эти три вооруженных нападения, одно из которых можно даже назвать разведывательно-диверсионной вылазкой, сами по себе показывают, что предвыборная ситуация накалена сверх меры.

Кто победит на этих выборах, пока еще неясно. Наблюдатели от ОБСЕ, Европарламента и других международных организаций отказались приехать в Грузию из-за распространения у нас коронавируса. Страна перешла из зеленой зоны в желтую. Количество заражений в день доходит уже до полутора тысяч.

В каких условиях Грузия подойдет к дню голосований еще неизвестно. Если выборы пройдут честно, то, я думаю, что ни у «Грузинской мечты», ни у Единого Национального Движения не будет шансов взять абсолютный верх. Наверное, будут новые, досрочные выборы. Если же все пойдет по плохому сценарию, то здесь уже будет недолго до чуть ли не гражданской войны. Так что, пока ситуация совсем не ясна.

«Грузинская мечта» заявляет, что рассчитывает на получение 70% голосов, и даже больше, то есть, сможет единолично сформировать будущее правительство. В принципе этому способствует большой нигилизм, царящий в настроениях общества. И в стане оппозиции ситуация тоже далека от совершенства, потому что сами внутриоппозиционные лидеры и партии грызутся между собой как волки. И эта грызня доходит до самых жестких выпадов. Например, бывший политзек Гиги Угулава против Саакашвили. И на этом фоне пока что есть действующий премьер-министр Георгий Гахария, который зарекомендовал себя как эффективного менеджера. Его фактор может повлиять на ход выборов.

Конечно, исход станет виден именно в тот день, когда состоятся выборы – 31 октября. Пока еще ситуация неясна – кто победит, кто проиграет.

Мой прогноз все-таки в том, что после этих выборов Грузии вновь придется выбирать новый парламент. Это мое личное мнение. Вот так кратко можно охарактеризовать текущую ситуацию.