По данным украинского Генерального штаба, которые в целом подтверждаются выводами разведок Великобритании и США, российское наступление в Украине захлебнулось. Потери в живой силе и технике оказались столь велики, что практически нет сил и ресурсов вести наступательные операции.

Как сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, «На 26-е сутки активной фазы российско-украинской войны вторгнувшаяся армия потеряла 11 батальонов танков, 34 батальона боевых бронированных машин, пять дивизионов реактивных систем залпового огня, 17 дивизионов ствольной артиллерии, почти пять авиаполков самолетов и пять авиаполков вертолетов. Это в общем составляет одну воздушную армию. Всего четыре российские армии из десяти, которые есть у России, разгромлены и потеряны». По данным Пентагона, оккупанты в среднем теряют около тысячи человек личного состава в сутки.

Как считают эксперты американского Института изучения войны, у России нет резервов. Уже довольно продолжительное время российская армия не предпринимает попытки атаковать Киев. Она только укрепляет ранее занятые позиции. Такая же картина наблюдается по всему фронту на северо-западе Украины. Самая большая и нерешенная проблема — логистика.

Тем не менее, российское командование спешно подтягивает последние не задействованные части со всех концов России, в частности, с Дальнего Востока и севера страны.

В Печенге Мурманской области в пункте дислокации 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота срочно формируется сводное подразделение из военнослужащих нескольких воинских частей. Как писал американский журналист Джек Детч, «Россия развернула дополнительные силы на юге Беларуси у села Дублин всего в 30 км от границы Украины.

Ставится задача наскрести примерно 15 батальонно-тактических групп (БТГр) численностью около 20 тыс. человек для очередного наступления. Однако не получается.

Дошло до того, что прокуратура России ищет тех, у кого проблемы с выплатой кредитов, алиментов и других задолженностей. Им предлагается закрытие всех кредитных и прочих обязательств в случае подписания контракта с армией России. Также продолжается привлечение тех, у кого проблемы с законом. Преступникам предлагается полная амнистия в обмен на участие в боевых действиях в Украине.

Трудно сказать насколько успешной будет подобная деятельность, но одно ясно. Боевые навыки таких рекрутов очень невысокие и они увеличат число тех, кто в российской армии имеет крайне низкий боевой дух.

К тому же растет число дезертиров. Они не просто сдаются в плен украинским войскам, но с исправной техникой. Как рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, российский военный Миша угнал исправный танк и сдался в плен. Он получил очень комфортные условия содержания, имеет возможность связываться по телефону с родственниками. После завершения войны получит $10 тыс. и возможность подать заявление на получение гражданства Украины.

В создавшихся условиях Россия ищет страны, которые по тем или иным причинам не присоединились к антипутинской коалиции. В частности монархии Персидского залива и государства Большого Ближнего Востока.

Для Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна и Кувейта война России с Украиной стала величайшей неожиданностью, ввергла на время их правителей в шоковое состояние. Никто не ожидал, что война начнется так быстро и окажется такой масштабной и жестокой. Арабские монархии традиционно выжидали. Из них только Кувейт занял ярко выраженную проукраинскую позицию.

Остальные либо отделались общими заявлениями с пожеланиями для всех сторон скорейшего мира, либо вообще стали играть в молчанку. В российском МИД и в Кремле это расценивалось как пророссийская позиция. Особенно с учетом того, что монархии Персидского залива традиционно воспринимались и фактически остаются союзниками США в регионе.

По меньшей мере, 38 российских бизнесменов и чиновников, связанных с Владимиром Путиным, владеют десятками объектов недвижимости в Дубае на сотни миллионов долларов. Там в портах стоят десятки их мегаяхт. ОАЭ и Саудовская Аравия отвергли призывы США увеличить поставки нефти для успокоения мировых энергетических рынков. Египет продолжает частями получать от Москвы кредит в размере $25 млрд для финансирования строительства своей первой атомной электростанции.

Для большинства арабских стран Украина и все, что происходит там, — это очень дальнее зарубежье. Будут косвенные последствия для того же Египта, который очень беспокоится из-за возможных сбоев в поставках зерна, как из России, так и из Украины. Для монархий появилась возможность с одной стороны укрепить отношения с Москвой, а с другой стороны, и прежде всего, повлиять на динамику американских связей с регионом. Эта их позиция сформировалась не из-за большой любви к Путину, а скорее под влиянием разочарования политикой США.

Для Саудовской Аравии ситуация на нефтяном рынке является более важной вещью, чем война в Украине. Ее очень устраивают нынешние высокие цены. В Эр-Рияде понимают, что ситуация на нефтяных рынках, связанная с энергетическим переходом, с общей мировой нестабильностью — это надолго. Поэтому для Саудовской Аравии важно сохранять единство в рамках ОПЕК+ и портить отношения с Россией у нее нет резона.

Что касается Египта, то двойственная позиция Каира, который, с одной стороны, и против Украины ничего не сказал, но, с другой, и Россию не раскритиковал, становится понятной, если посмотреть на политические связи, которые Кремль имеет с египетским президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси. Кроме того, есть совпадение позиций по Ливии, и, опять же строительство египетской АЭС, которая строится россиянами и за российские деньги. Здесь, при всех определенных симпатиях, которые в Каире испытывают к Киеву, ссориться с Москвой также точно не будут.

Индия в условиях кризиса из-за войны в Украине пытается выстроить свои отношения с Россией с максимальной выгодой для себя.

Как писала газета Business Standard, Дели может импортировать в текущем году 15 млн баррелей российской нефти по сниженной стоимости. Поставка может быть осуществлена на условиях CIF (cost, insurance and freight), в соответствии с которой продавец оплачивает доставку товара в порт, страхование, погрузку и фрахт судна. Ранее министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Дели изучит предложение Москвы о продаже сырой нефти по сниженным тарифам путем взаиморасчетов в рублях и рупиях. Отметим, что с апреля 2021 года по январь 2022 года страна импортировала 176 млн т нефти, 2% от этого объема (3,6 млн т) составили поставки из России.

Желание Индии заработать на более низкой цене нефти объяснимо, если оставить в стороне моральный аспект. Тем не менее, на первом плане все-таки проблемы между Дели и Пекином, противостояние с Пакистаном и хоть и уменьшающаяся, но пока значительная зависимость от поставок российского оружия. Все эти факторы определяют сдвиг Индии в какой-то мере в пользу России.

Однако последующее ослабление Москвы из-за экономических, дипломатических и военных проблем могут существенно повлиять не только на Индию, но и на арабские страны.

С проигравшим мало кто захочет иметь дело.