Стамбульские переговоры, которые состоялись 29 марта 2022 года между представителями Украины и России, стали ключевой точкой разногласий в США по поводу войны. Некоторые утверждают, что Украина в свое время потеряла шанс закончить войну. Реальная история рисует другую и гораздо более сложную картину, пишет The Wall Street Journal.

Во время переговоров российские войска все еще были возле Киева, но ВСУ наносили поражение перегруженным подразделениям РФ.

Отмечается, что в ходе переговоров вопрос членства Украины в НАТО был важнейшей частью повестки дня. Также РФ требовала, чтобы численность Вооруженных сил Украины не превышала 85 000 военнослужащих, 342 танка и 519 артиллерийских установок. Украинские переговорщики настаивали на 250-тысячной армии, примерно на довоенном уровне, с 800 танками и 1900 ед. артиллерии.

«Как только конференция началась, министр обороны России Сергей Шойгу сделал впечатляющее заявление из Москвы. По его словам, основные цели СВО были в целом выполнены. Спустя несколько часов помощник президента РФ Владимир Мединский появился на пресс-конференции в Стамбуле с еще более потрясающей новостью. Он объявил, что переговоры достигли значительного прогресса, и Москва решила принять меры для деэскалации конфликта. Истощенные российские войска начали выводить из Киевской области и других частей северной Украины», – пишет издание.

Также указано, что согласно версии Кремля, украинские переговорщики в Стамбуле приняли большинство требований России. Договоренности были практически достигнуты, войска РФ покинули центр Украины, Киев, чтобы создать условия для дальнейших переговоров.

Журналисты отмечают, что Киев придерживается другой точки зрения. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, ни одна из сторон не взяла на себя обязательств в Стамбуле. Украинские и американские официальные лица говорят, что Путин не имел другого выбора, как вывести войска до конца марта из-за успехов ВСУ.

К тому же, по словам автора статьи, после освобождения Бучи миру открылись последствия российской оккупации с многочисленными преступлениями. Несмотря на то, что украинские и российские переговорщики оставались на связи, дорабатывая документы, разработанные в Стамбуле, президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что убийства в Буче, все изменили. В то же время в Москве заявляли о провокации.

В начале апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, когда российская и украинская команды продолжали контактировать, несмотря на возмущение Зеленского. Джонсон заявил, что Путин должен потерпеть поражение и пообещал поддерживать Украину на 1000%.

«Зеленского не надо было долго убеждать. Разговор быстро перешел к конкретным способам, которыми Великобритания может помочь украинским вооруженным силам, таким как предоставление военных поставок. Это была первая капля в том, что впоследствии превратится в поток все более сложного западного оружия. Между тем онлайн-переговоры между украинскими и российскими командами утихли», – добавляет корреспондент.

Он подчеркнул, что в Кремле были уверены, что именно Вашингтон, а не Лондон, заставил Зеленского отказаться от переговоров, надеясь истощить Россию в затяжной войне. Однако один из высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена указал, что «это полная чушь», потому что США следили за переговорами, но не влияли на них.

«Новая позиция Зеленского, которая с тех пор не изменилась, заключалась в том, чтобы требовать полного вывода российских войск со всех украинских земель, завоеванных с 2014 года, включая Крым, и привлечения к ответственности российских чиновников, подозреваемых в военных преступлениях», – заключает автор. (unian.net)