Крупнейший в Турции частный банк Iş bankası прекратил прием карт российской платежной системы «Мир», сообщает Reuters со ссылкой на заявление кредитной организации.

Банк, созданный Мустафой Кемалем Ататюрком — основателем современной Турции — и занимающий второе место по размеру активов в стране, принял решение после того, как Минфин США пригрозил санкциями кредитным организациям, помогающим России обходить санкции.

Iş bankası нацелен на то, чтобы вести бизнес в соответствии с национальным и международным законодательством, соблюдая регулирование и принципы коммерческого бизнеса, говорится в его заявлении. Следом об отказе обслуживать карты «Мир» объявил Denizbank, подключившийся к системе меньше четырех месяцев назад.

В пятницу, 16 сентября, Управление по контролю за иностранными активами США объявило о введении санкций против гендиректора Национальной системы платежных карт (оператор «Мира») Владимира Комлева. Он был помещен в черный список с заморозкой всех активов и запретом на выдачу виз.

Одновременно ведомство предупредило, что «Мир» может использоваться для транзакций с участием подсанкционных лиц, а поэтому структуры, расширяющие ее использование за пределами России, могут сами стать объектом санкций. (moscowtimes.ru)