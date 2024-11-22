Британский банк HSBC, крупнейший в стране по размеру активов, прекращает прием платежей из России и Беларуси.

Как сообщает Reuters, банк разослал клиентам уведомление, в котором предупредил, что запрет коснется клиентов физлиц и вводится на любые входящие операции из двух стран.

С лета прошлого года HSBC уже прекратил обслуживание платежей для российских компаний, которые использовали гонгонгский филиал банка для операций с Азией. Ограничения были введены после того, как Гонконг посетили американские чиновники, требовавшие оставить поставки в РФ подсанкционных товаров.

О причинах нового запрета на платежи HSBC не сообщил. Однако решение было принято на следующий день после того, как США ужесточили финансовые санкции против России, включив в «черные списки» 50 российских банков, в том числе государственный Газпромбанк.

В релизе по санкциям американский Минфин также предупредил кредитные организации по всему миру о возможных ответных мерах за сотрудничество с российском «аналогом SWIFT» — Системой передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. С лета 2024 года она находится под европейскими санкциями. Система, к которой, как утверждает ЦБ РФ, присоедились банки из 20 стран, используется для обхода санкционных ограничений, подчеркивал Минфин США.

HSBC, который до войны имел дочерний банковский бизнес в России, имеет давнюю историю претензий от американских властей: ранее банк уже был оштрафован на $2 млрд по обвинениям в отмывании денег через мексиканскую дочку.

В мае 2022 года HSBC объявил о сворачивании российского бизнеса. Спустя два года банк продал «дочку» в РФ Экспобанку. (moscowtimes.ru)