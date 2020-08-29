Крупнейшая в мире сеть отелей-казино MGM Resorts International намерена сократить 18 тысяч своих сотрудников из-за экономических потерь на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ, телеканал СNBC.

По информации канала, письма о грядущем увольнении были разосланы сотрудникам на электронную почту.

«Ничто не огорчает меня больше, чем сообщение таких новостей. Пожалуйста, знайте, что ваша команда руководителей работает круглосуточно, чтобы найти пути развития нашего бизнеса и возвращения наших коллег», — обращается в письме к уволенным глава компании Билл Хорнбакл.

Экономические потери MGM Resorts International уже привели к закрытию отелей в Нью-Йорке и Лас-Вегасе. В компании также не исключают закрытия бизнеса и в других городах, отмечает телеканал.