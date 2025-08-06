В последнее время значительно увеличилось количество отелей, где не разрешается проживание с детьми и на это есть несколько причин.

Среди причин, почему отдыхающие выбирают отели «без детей», указываются желание избежать беспорядка, шума и хаоса, которые могут вызвать дети, dailymail.co.uk.

Приводится статистика, что количество взрослых, которые выбирают отели, где не принимают детей, выросло на 81%. Издание отмечает, что отели отреагировали на спрос на такой вид отдыха и количество заведений, которые запрещают пребывание детей, выросло на 40%.

Согласно данным сайта On The Beach, июль является самым популярным месяцем для пар, которые отправляются в отели, где не принимают детей. Все потому, что дети в это время в большинстве еще учатся, поэтому взрослые могут насладиться теплой погодой и спокойствием.

Как указывается, сентябрь также является благоприятным временем для бронирования отдыха и избежания наплыва семей с маленькими детьми. Также отдыхающие нередко выбирают и межсезонье, чтобы отдыхать в отелях, где мало детей, поскольку они в это время тоже, как правило, на учебе.

«Пары говорят «да» спокойствию и «нет» скрипучим надувным кругам, они хотят, чтобы саундтреком их отпуска был звон бокалов, а не крики детей — и кто может их за это винить?», — сказала главный директор по вопросам обслуживания клиентов компании On the Beach Зои Харрис.