В турецкой провинции Анталья находятся под угрозой закрытия 1,2 тыс. гостиниц из-за несоответствия нормам противопожарной безопасности.

По словам главы местной палаты отелей и хостелов Озджана Суджу, могут закрыться отели вместимостью 40 тыс. коек, сообщает kommersant.ru.

Выяснилось, что во многих гостиницах и гостевых домах, находящихся под муниципальным контролем, нет огнестойких дверей. Сразу после обнаружения нарушений многие отели были опечатаны.

«Мы сталкиваемся с этой проблемой во всех районах — от Каша до Газипаши… Мы не можем установить двери, которые способны выдерживать огонь в течение 30 минут. Потому что количество компаний-производителей таких дверей ограничено. Лицензии аннулируются, предприятия опечатываются… Мы требуем отложить соблюдение этой нормы до конца сезона», — сказал Суджу газете Hurriyet.

Проверки начали проводить после пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте в Болу. Он произошел 21 января, в здании находилось 237 человек, погибли более 70 человек. В рамках расследования задержаны 11 человек, включая мэра Болу и нескольких чиновников. Почти сотню отелей на юге Турции закрыли из-за нарушения техники безопасности.