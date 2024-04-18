Во Дворце культуры Мардакян в связи с Международным днем культуры прошел «День открытых дверей», сообщает #.

В мероприятии приняли участие народная артистка Тунзаля Агаева и другие известные певцы, представители культуры, общественности и прессы, жители района.

Основной целью проведения мероприятия является расширение культурного просвещения в обществе и привлечение творческой молодежи.

На мероприятии представил свой первый спектакль Кукольный театр, недавно начавший деятельность при Дворце Культуры Мардакян, были продемонстрированы ручные работы учащихся на курсах рисования, керамики, кройки и шитья и кулинарии.

Были исполнены разные музыкальные номера, танцы, а также образцовые игры у чеников шахматного курса.