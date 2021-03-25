Криштиану Роналду установил рекорд в матче со сборной Азербайджана

Криштиану Роналду установил рекорд в матче со сборной Азербайджана.

Как сообщает Apasport.az, нападающий признан игроком с самой продолжительной карьерой в сборной Португалии.

Роналду, который провел свой 171-й матч за сборную, сыграл против Азербайджана (1: 0) через 6426 дней после своего дебюта. С момента его первой игры за национальную команду 20 августа 2003 года прошло 17 лет, 7 месяцев и 2 дня.

Этим Роналду побил рекорд Витора Дамаша. Его карьера в сборной Португалии длилась 6305 дней, то есть 17 лет 3 месяца и 5 дней.