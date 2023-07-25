Подконтрольные Кремлю СМИ и новостные агентства получили распоряжение ограничить сообщения о демографическом кризисе в России, рассказали The Moscow Times источники в двух государственных медиа.

По словам одного из них, запрет стал особенно жестким в последний месяц: от журналистов требуют прекратить освещать в негативном ключе даже официальную статистику Росстата.

Ее последний релиз, охватывающий период за январь–май 2023 года, показал, что число рождений детей в стране сократилось на 1,2% год к году, до 511,7 тысячи. А относительный уровень рождаемости — 8,5 детей на 100 тысяч человек населения — опустился до минимума с 1999 года. Как итог: за пять месяцев 2023 года Россия лишилась еще 236,7 тысячи человек в результате естественной убыли населения после почти 600 тысяч человек прошлом году и 2,9 миллиона накопленным итогом за последние пять лет.

Дополнительные указания о более жесткой цензуре в госСМИ поступили именно отношении новостей о рождаемости, рассказал источник The Moscow Times.

«Закручивание гаек» состоялось вскоре после совещания главы Минздрава Михаила Мурашко с президентом РФ Владимиром Путиным 12 июля.

Спустя неделю после этой встреч министр выступил с серией скандальных заявлений о социальной роли женщин и анонсировал дополнительные меры по ограничению абортов и ужесточению контроля за препаратами для прерывания беременности.

Выступая в Госдуме 18 июля, Мурашко, в частности, назвал «порочной практикой» стремление женщин получить образование и создать себе материальную базу и лишь потом обзаводиться ребенком. «Поэтому возникают многие проблемы: бесплодие, невынашивание, ЭКО. Сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка. Ситуация должна быть пересмотрена», — заявил министр.

Кроме того, Мурашко анонсировал повышенный контроль за препаратами для медикаментозного аборта: их переведут в режим «предметно-количественного учета», аналогичный тому, что действует для наркотиков и психотропных лекарств.

Помимо этого, по словам Мурашко, Минздрав готов обсуждать возможность запрета на проведение абортов в частных клиниках. «Снижение абортов — это ключевая задача, с которой мы работаем. Количество абортов за последние годы сократилось в разы, но резерв еще есть», — пояснил министр.

Согласно Росстату, число рождений детей в России устойчиво снижается с аннексии Крыма и с тех пор обвалилось уже почти на треть: 1,942 млн в 2014 году, 1,94 млн в 2015-м, 1,888 млн в 2016-м, 1,69 млн в 2017-м, 1,604 млн в 2018-м, 1,481 млн в 2019-м, 1,436 млн в 2020-м, 1,398 млн в 2021-м, 1,304 млн в 2022-м.

Мобилизация и гибель десятков тысяч мужчин на войне неизбежно принесут ухудшение демографической ситуации — число рождений детей снизится еще на 5–10% и станет самым низким с начала XIX века, считает демограф Алексей Ракша.

«В начале XIX века, в 1943, в 1999 годах родилось, а в нынешнем, 2023 году, скорее всего, родится примерно одинаковое число детей — 1,2 с небольшим миллиона», — прогнозирует эксперт.