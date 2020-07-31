Кремль ждет освобождения задержанных в Беларуси россиян

Кремль ожидает, что задержанные в Беларуси в ночь на 29 июля россияне будут в ближайшее время отпущены на свободу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, до сих пор не была представлена информация, обосновывающая задержание российских граждан.

«Но мы надеемся, и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан», — сказал Песков. Он назвал однозначным, что «безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений».

«Именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками и граждане будут отпущены», — еще раз отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он при этом не стал отвечать на вопрос, считают ли в Москве это дело политически мотивированным. (ТАСС)