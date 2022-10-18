Заявление президента России или издание им Указа о завершении частичной мобилизации в стране пока не планируется. Об этом, как информирует Агентство Анадолу, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Пока таких решений не было. Вы знаете, что министерством обороны для каждого региона были установлены мобилизационные показатели по численности. И регионы констатируют, что мобилизационное задание выполнено. Таким образом, сам процесс этой частичной мобилизации уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились. Что касается президентского указа, то на настоящий момент его нет, мы будем вас информировать», — сказал Песков.

По его словам, количество мобилизованных в РФ не может превышать 300 тыс. человек.

При этом представитель Кремля акцентировал внимание на том, что [аннексированные у Украины] «новые регионы» являются неотъемлемой частью России, и их безопасность обеспечивается так же, как и на всей остальной территории РФ.

Песков также коснулся темы расследования взрывов на трубопроводах «Северный поток». Он выразил уверенность в том, что расследование подгоняется под то, чтобы «ответственность возложить на Россию, что абсурдно».

Он подчеркнул, что Россия не имеет возможности на месте проводить свое расследование взрывов на этих двух трубопроводах.

Пресс-секретарь президента РФ заявил далее, что не располагает информацией об использовании российскими войсками иранских беспилотников в ходе специальной военной операции в Украине.

«Нет, мы не располагаем такой информацией. Используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями. Все остальные вопросы можно адресовать в Минобороны», — сказал Песков.

У него еще раз уточнили, не используются ли иранские дроны в Украине.

«Нет, мы не располагаем такой информацией», — сказал Песков.