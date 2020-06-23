«Красная линия» Турции и Египта

В эти дни президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время посещения подразделений сухопутных войск на военной базе в Сиди-Баррани западнее Александрии, недалеко от ливийской границы, заявил о том, что любое возможное прямое вмешательство Египта в Ливии будет иметь легитимный статус.

«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью, — указал глава республики. — Это право основано на необходимости защитить границы Египта от террористических группировок, помочь ливийским братьям в деле восстановления безопасности и стабильности, положить конец кровопролитию среди ливийцев как на востоке, так и на западе, а также поддержать усилия по прекращению огня и запуску всеобъемлющего политического процесса под эгидой ООН».

По словам ас-Сиси, Каир не позволит никому захватить находящиеся под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА) стратегически важные город Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра.

Но еще задолго да этого выступления президента Египта, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявлял о том, что прекращение боевых действий будет после вывода Хафтаром своих войск из Сирта.

И для Египта и для Анкары, данный регион имеет принципиально важный характер. Более того, он также важен и для России. Особую значимость Сирту и прилежащим к нему регионам придают нефтеносные районы. Но к этому моменту мы еще подойдем.

Изначально стоит немного рассказать о самом Египте и его президенте, который так смело говорит о войне с Турцией. Тут следует пояснить, почему же отношения Анкары и Каира дошли до такой точки кипения? Все очень просто, Турция однозначно считает правительство ас-Сиси нелегитимным. Легитимность и имя президента Египта вообще сами по себе понятия несовместимые. Генерал Абдель Фаттах ас-Сиси пришел к власти в Египте в результате военного госпереворота, свергнув демократически избранного президента Египта Мухаммеда Мурси. И даже сейчас, спустя годы, власть ас-Сиси держится на штыках и за счет денег внешних игроков, таких как Саудовская Аравия и ОАЭ.

Для Эр-Рияда и Абу-даби Египет вместе со своей милитаризированной политической системой, огромным населением и ничтожно нищей экономикой не что иное, как сдерживающий фактор против Турции и Ирана. Причем нужно сказать, что именно военные группировки Египта различного толка участвуют в военных авантюрах саудийцев и эмиратцев в Йемене и Ливии.

Сам же Египет из себя ничего особенного не представляет, тем более не воспринимается в регионе в качестве сильной военной державы. Это всего лишь «бумажный лев» Ближнего Востока, который имеет огромную армию без особого опыта сражений и побед. При этом нужно сказать, что одно дело – поддержать оружием отступающие войска Хафтара, а другое – начинать полномасштабную войну, на которую у Египта нет ни сил, ни средств.

Тем более в условиях пандемии и экономического кризиса, когда даже у главных спонсоров египетского режима Саудии и Эмиратов махать кулаками не очень-то получается. Как отмечают разные эксперты, на сегодня экономическая ситуация в Египте сложилась критическая, в стране бушует пандемия, а государство фактически живет за счет внешних займов. В таких условиях воевать с турецкой армией египетскому руководству не с руки. Но его к этому толкают саудовцы и эмиратцы, ас-Сиси же вынужден либо слушаться спонсоров, либо же его власти в Египте быть не долго.

Нужно также сказать, что более 50% египетского населения – это «братья мусульмане», руководители которых преследуются со стороны официальных властей, чьи идеи политического ислама поддерживаются эрдогановской Турцией и Катаром. То есть в случае вероятности полноценных столкновений между турецкими войсками и египетскими, Турции и Катару нужно будет лишь вооружить и поддержать «братьев» в Египте. При таком развитии сценария Египет превратится в очередную Сирию, где столкнутся Саудовская Аравия и ОАЭ с Турцией и Катаром.

Вернемся к Сирту. Этот город с его окрестностями благодаря своим нефтяным месторождениям является «красной линией» как для Турции, так и для Египта с Россией. Интерес всех трех государств в той или иной степени подпитывается именно прибылью, которую они намерены получать от ливийской нефти. Но для Турции, Ливия – это не только нефть, но и доминирование в восточном средиземноморье.

Следующим шагом Турции, который поставит многим странам «шах» в Ливии, будет усиление своего влияния в Ливане, где сейчас наблюдаются политическая нестабильность и экономический коллапс. А приход турков в регион может привести какую-то стабильность в эту страну, которая уже долгое время находится под иранским воздействием «Хезболлы». Присутствие Турции в Ливане и на его портах поставит в сложное положение всех главных политических акторов, не говоря уже о Египте.