Кортеж Лукашенко прибыл к месту проведения митинга

Президентский кортеж прибыл к Дому правительства Беларуси, сообщает ТАСС.

Дом правительства расположен на площади Независимости в Минске, где сегодня должен пройти митинг в поддержку действующей власти.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.