Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру заявил, что не намерен выдвигаться на новый срок. «Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую», — приводит его слова сайт главы государства. 70-летний президент добавил, что он не хотел участвовать и в выборах 2025 года, однако ему «пришлось», чтобы не прослыть «предателем», якобы желающим сбежать.

Лукашенко также отверг предположения о том, что может передать власть своему сыну Николаю. «Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси — ты его можешь так сильно обидеть этим», — заявил он. При этом президент допустил, что его преемник может изменить курс страны, но предупредил, что перемены должны быть эволюционными, а не революционными. «Если он убедит общество — ради бога, но без революционной ломки», — добавил Лукашенко.

27 января 2025 года Лукашенко в седьмой раз был объявлен победителем на президентских выборах. По официальным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, он набрал 86,82% голосов. Лукашенко находится у власти с 1994 года. Предыдущие выборы он выигрывал в 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годах. (moscowtimes.ru)